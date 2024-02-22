AKP’li adayların skandalları bitmiyor: Jandarma komutanına ‘o…ç…’ dedi
31 Mart seçimlerine haftalar kala AKP’li adayların imza attıkları skandallara bir yenisi daha eklendi. Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden aday olan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o… ç..." dedi.
Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AKP'li Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı.
Altun'un propaganda konuşması bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlandı.
Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dedi.
Toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi üzerine Altun, “Hak etti” dedi.
Daha önce de Balıkesir Bandırma'dan aday olan AKP eski milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan, tarla fiyatları üzerinden tartışığı vatandaşa "nah" çektı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde tekrar aday gösterilen Belediye Başkanı Mehmet Kale de vatandaşlara hitap ettiği sırada küfür etti. Kale, konuşmasında, "Başka birisi olsa kapıyı üstüne kitler, s.... eder" ifadelerini kullandı.
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