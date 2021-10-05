Manisa'da bulunan Adala Kanyonu'ndaki su, taban seviyesine ilerledi
Manisa'da bulunan Adala Kanyonu, tarihinin en kurak dönemini yaşıyor. Kanyona gelip suyun bu kadar azaldığını gören ziyaretçiler ise şaşkınlık yaşarken, yöre halkı su israfına dikkat çekmek için çabalıyor.
Kuraklık nedeniyle Gediz Nehrinde su miktarındaki azalma, bu nehrin geçtiği Manisa'nın Salihli ilçesindeki Adala Kanyonunda da etkilerini gösterdi.
Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula Salihli Jeoparkı'nın ortasında yer alan ve her yıl çok sayıda doğaseveri kendisine çeken Adala (Hermos) Kanyonu, en kurak dönemlerinden birini yaşıyor.
SU, TABAN SEVİYESİNDE KALDI
Gediz Nehrinin volkanik kayaları aşındırmasıyla oluşan kanyonun birçok bölümü kururken bazı bölümlerinde de su, taban seviyesinde kaldı.
Bölgeyi görmek için şehir dışından bölgeye gelenler, kanyonun içinde su kalmadığını görünce şaşkınlık yaşıyor.
Manisa'da yaşayan ve hafta sonları ailesiyle birlikte Adala Kanyonuna geldiklerini belirten Özge Öztürk, ilk defa suyun bu kadar çekildiğini gördüklerini belirtti.
'LÜTFEN HERKES SU KULLANIMINA DİKKAT ETSİN'
Öztürk, "İçler acısı bir durum. Çocuklarımıza bırakacağımız bir mirastan, bir doğal güzellikten vazgeçmek üzereyiz. Lütfen herkes su kullanımına dikkat etsin, geleceğimiz ve çocuklarımız için." dedi.
Adala'da yaşayan 55 yaşındaki çiftçi Muammer Beyazçiçek de bu seviyede bir susuzlukla ilk kez karşılaştığını belirterek, üreticilerin vahşi sulamayı artık bırakması gerektiğini, kuruyan derelerin bu konudaki bilinci artıracağını umduğunu ifade etti.
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