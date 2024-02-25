Manisa’da CHP adayının çalışmasına çirkin saldırı

MHP’li Cengiz Ergün’ün başkanlık görevini yürüttüğü Manisa’da yerel seçime sayılı günler kala CHP’nin adayı Ferdi Zeyrek’in reklam panolarına saldırı gerçekleşti. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper “Korkuyorlar ama mücadelede yiğit olmak lazım” şeklinde tepki gösterdi.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:37
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Yerel seçime sayılı günler kala adaylar arasındaki rekabet kızıştı. MHP’li Cengiz Ergün yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi için yarışan CHP Adayı Ferdi Zeyrek’in reklam afişleri kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından saldırıya uğradı.

Manisa’da adliye, üniversite hastanesi ve sanayinin girişine çıkan caddedeki reklam panolarında bulunan Ferdi Zeyrek afişleri yırtıldı ya da boyandı. Gece saatlerinde yapıldığı iddia edilen saldırıda 10’dan fazla reklam panosu tahrip edildi.

“YAPANLAR TESPİT EDİLMELİ”

Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, duruma tepki göstererek gazetemize açıklamalarda bulundu. Özalper “Burası Manisa’nın en işler caddelerinden. Benzer durumları daha önce de yaşadık. Buradaki mobese kameralarının incelenmesini talep edeceğiz. Gece mesai yaptırarak raketlerimizin toplanıyor, pankartlarımız yırtılıyor. Kim yaptıysa ya da kim yaptırdıysa tespit edilsin” dedi.

Zeyrek’in seçim kampanyasının Manisalılarda karşılık bulduğunu belirten Özalper “Bu yapılan aynı zamanda Manisalılara ve demokrasiye hakarettir. Bu durum korktuklarını gösteriyor. Korkmakta da haklılar çünkü Ferdi Başkanımız gümbür gümbür geliyor. Ancak kavgada, mücadele yiğit olmak lazım. Bükemedikleri eli öpmeleri lazım. Ne yapsalar boş” tepkisini gösterdi.


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