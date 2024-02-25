CHP yönetiminden eleştirilere yanıt: Her doğum sancılı olur

CHP’de yerel seçimler için adaylaştırma süreçleri tamamlandı. İzmir, Ankara, İstanbul, Hatay gibi kamuoyunda tartışma konusu olan adaylar, CHP’nin Meclis grubu içerisinde de eleştiri konusu oldu. Aday belirleme sürecinin dışında kaldığını söyleyen bazı milletvekilleri partinin yeni yönetiminin kurultayda verdiği çoğu vaadi yerine getirmediğini söyledi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 25.02.2024 - 03:00
CHP yönetiminden eleştirilere yanıt: Her doğum sancılı olur
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CHP lideri Özgür Özel’in kurultay öncesi, “Önceki yönetimle hesaplaşma olmayacak. Önseçim yapılacak” gibi değerlendirmelerde bulunduğuna dikkat çeken bazı milletvekilleri ve eski yönetimden kurmaylar, “Adaylaştırma sürecinde kurultayda vaat edilenin tersi bir durum ortaya çıktı” değerlendirmesini yapıyor. 

CHP’nin yeni yönetimi de eleştirilere karşı “Her doğum sancılı olur” yorumunu yineliyor. Partinin değişimle birlikte yeni ve genç isimleri aday yaptığını söyleyen kurmaylar, “Önseçim sözümüz milletvekili seçimleri içindi ve bunu yerine getireceğiz. Parti genç adaylarıyla yeni neslini hazırlıyor ve adaylarımıza güveniyoruz. Bunun dışında parti içinde eleştiri ve tartışmalar her seçim sürecinde olur. Ancak artık bundan sonra seçimlere az bir süre kaldı ve tüm partililerin birlikte partinin başarısı için çalışması gerekiyor. Önemli olan isimler değil, parti ve partinin başarısıdır” diyor. 



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