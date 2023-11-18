Manisa'da 'dedikodu' cinayeti

Manisa'nın Soma ilçesinde, emekli işçi Davut Öztürk (54), oturduğu kahvehanenin önünde Ali Kaan İ.'nin (17) silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ali Kaan İ.'nin cinayeti, annesi Hatice İ. (50) ile Öztürk’ün ilişki yaşadığı dedikoduları nedeniyle işlediği üzerinde durulduğu bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:08
Manisa'da 'dedikodu' cinayeti
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Namazgah Mahallesi'ndeki Kubbeli Cami'nin karşısında bulunan bir kahvehanede, dün saat 17.00 sıralarında, kahvehanenin önünde oturan Davut Öztürk, bu sırada yanına yaklaşan Ali Kaan İ.'nin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ensesine isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılan Öztürk, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Ali Kaan İ., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Ali Kaan İ.'nin cinayeti, annesi Hatice İ. (50) ile Öztürk’ün ilişki yaşadığı dedikoduları üzerine işlediği üzerinde durulduğu bildirildi. Şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor. 


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