Manisa'da 'dur' ihtarına uymayan traktör sürücüsüne para cezası kesildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz şekilde traktör süren E. Ç. (18) polis takibi sonucunda yakalandı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:22
Abone Ol google-news

Turgutlu ilçesinde önceki gün hızla ilerleyen traktörü takibe alan polis, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu.

Ancak sürücü E.Ç. yoluna devam etti, polis ekipleri E.Ç.'nin peşine düştü. E.Ç., yaklaşık 20 dakika sonra yakalandı.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu, bu nedenle kaçtığı belirlendi.

44 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan E.Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'tehlikeli şerit değiştirmek' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 44 bin lira ceza kesildi.

E.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Öte yandan polisin takibi, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. 


ehliyet haberleri dur ihtarı haberleri sürücü haberleri

İlgili Haberler

Ehliyetsiz sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı: 3 yaralı

Ehliyetsiz sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı: 3 yaralı
Kaza yapan ehliyetsiz sürücü: 'Çekebilirsin, 1 milyon takipçim yok'

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü: 'Çekebilirsin, 1 milyon takipçim yok'
Ehliyetsiz sürücü çarptı: 2 doktor yaralı

Ehliyetsiz sürücü çarptı: 2 doktor yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zigana, Avrasya, Eğribel… İşte Türkiye’nin en uzun karayolu tünelleri

Zigana, Avrasya, Eğribel… İşte Türkiye’nin en uzun karayolu tünelleri
Apple’ın 2024 takvimi sızdırıldı!

Apple’ın 2024 takvimi sızdırıldı!
Hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış'tan ilk açıklama!

Hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış'tan ilk açıklama!
Bu tuzağa düşmeyin! Seçim öncesi dolandırıcılar iş başında

Bu tuzağa düşmeyin! Seçim öncesi dolandırıcılar iş başında
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak ‘ortak sınav’ kılavuzu yayımlandı

Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak ‘ortak sınav’ kılavuzu yayımlandı
Son Dakika: Özgür Özel'den Bahçeli'ye zehir zemberek sözler: 'Atatürk'ün adını anma sen'

Son Dakika: Özgür Özel'den Bahçeli'ye zehir zemberek sözler: 'Atatürk'ün adını anma sen'
Minik Esra annesinin böbreğiyle hayata tutundu

Minik Esra annesinin böbreğiyle hayata tutundu