Manisa'da 'dur' ihtarına uymayan traktör sürücüsüne para cezası kesildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz şekilde traktör süren E. Ç. (18) polis takibi sonucunda yakalandı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Turgutlu ilçesinde önceki gün hızla ilerleyen traktörü takibe alan polis, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu.
Ancak sürücü E.Ç. yoluna devam etti, polis ekipleri E.Ç.'nin peşine düştü. E.Ç., yaklaşık 20 dakika sonra yakalandı.
Sürücünün ehliyetsiz olduğu, bu nedenle kaçtığı belirlendi.
44 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Gözaltına alınan E.Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'tehlikeli şerit değiştirmek' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 44 bin lira ceza kesildi.
E.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Öte yandan polisin takibi, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
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