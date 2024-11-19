Manisa'da erkek vahşeti: Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir kadın çocuğuyla sokakta yürüdüğü sırada boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bacağından vuruldu.

Manisa'da erkek vahşeti: Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu
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İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:09

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi’nde 14 Kasım 17.00 sıralarında Belgin B., mart ayında boşanma davası açtığı eşi Furkan B. için uzaklaştırma kararı aldırmak için 3 aylık kızıyla adliyeye gitmek için evden çıktı.

Belgin B., bebek arabasındaki kızıyla yolda yürüdüğü sırada motosikletiyle kendisini takip eden eşi Furkan B. tarafından sağ baldırından tabancayla yaralandı.

MOTOSİKLETİYLE KAÇTI

Belgin B. acı içinde yerde kalırken, Furkan B. motosikletiyle kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Belgin B.’yi ambulansla hastaneye sevk etti.

Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Belgin B., tedaviye alındı. Belgin B. ve yanındaki 3 aylık kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından kaçan Furkan B.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Furkan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan yaşanan korku dolu anlar Belgin B.’nin yanındakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde Belgin B.’nin Furkan B. tarafından vurulması sonrası kanlar içinde kalması yer alıyor


Etiketler: #Manisa

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