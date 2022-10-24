Manisa'da feci kaza: 2 çocuk yaşamını yitirdi, 5 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçta bulunan 4’ü çocuk, 7 kişi yaralandı. 2 çocuk kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 07:35
Manisa'da feci kaza: 2 çocuk yaşamını yitirdi, 5 yaralı
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 Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki kazada yaralanan 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akşam saatlerinde Bilal B'nin (35) kullandığı 27 P 6219 plakalı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrilmişti. Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.

Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesi olduğu belirtilmişti.


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