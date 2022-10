İBB Şehir Tiyatroları'nın Müze Gazhane'de sahnelediği 'Cadı Kazanı' büyük ilgi görüyor

23 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Tiyatro sanatının büyük ustası Arthur Miller’ın, 1952’de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı ABD’de Salem kasabasında geçen eserde cadılıkla suçlanan insanlar, çıkarları için insanları ölüme sürükleyen insancıklar, inancı kullanarak; önce toplumsal yaşamı, sonra hukuku, nihayetinde onuru yok etmeye çalışan yöneticiler ve buna sebep olmayı yahut seyirci kalmayı seçen halkın trajedisi izleniyor. Öte yandan kendi yetiştirdiği ağaçlara asılan ve birbirini asan Salem’liler ve seyirciler ormanın öte yanında Andover’lıların birlik olup bunlara müsaade etmediğini işitiyorlar.

İLK KEZ SAHNEDE

Devlet Tiyatroları’ nda defalarca sahnelenmiş olan “Cadı Kazanı” İBBŞT’de ilk kez sahneleniyor. Yazdığı, yönettiği, oynadığı, sahne yahut efekt tasarımını yaptığı elliye yakın oyunla, farklı dallarda ödüller alan Yiğit Sertdemir’in tüm zamanları çağrıştıran rejisinde oyuncular değil eser ortaya bütün gücüyle çıkıyor.

Oyunda yer alan oyuncular Ozan Gözel, Ceren Kaçar, Fatma İnan, Berfu Aydoğan, Nilay Yazıcıoğlu, Ezgim Kılınç, İbrahim Can, Canan Kübra Birinci, Selen Nur Sarıyar, Burak Davutoğlu, Rozet Hubeş, Zeki Yıldırım, Onur Demircan, Berna Adıgüzel, Ersin Sanver, Mehmet Bulduk, Emre Çağrı Akbaba, Selçuk Yüksel ve yönetmen yardımcılığını da üstlenen Eraslan Sağlam rollerinin hakkını öne fırlamadan veriyorlar. Yüksek tempolu oyun 150 dakika boyunca su gibi akarken salondan çıt çıkmıyor. Her sahne Emrah Can Yaylı’nın müziği eşliğinde Metin Deniz’in dekoru, Nihal Kaplangı’nın kostümleri, Kemal Yiğitcan’ın ışık, Hanefi Topraktepe’nin efekt tasarımı, Senem Oluz’un hareket düzeninin de katkılarıyla uyumlu ve nefes kesici birer tablo niteliğinde izleniyor.