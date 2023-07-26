Manisa'da feci kaza! Minibüs şarampole devrildi, 20 kişi yaralandı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 23:53

Güncelleme: 26.07.2023 - 23:53

Kaza, saat 19.30 sıralarında, Aşağıbozkır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'in Ödemiş ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçe merkezi yönüne gitmekte olan Enver Buna yönetimindeki 45 ADL 227 plakalı minibüs, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

Kazada, yaşları 10 ile 15 arasında değişen Kuran kursu öğrencisi çocukların çoğunlukta bulunduğu 20 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öğrencilerin, Turgutlu'dan İzmir'in Ödemiş ilçesine türbe ziyaretine gittikleri ve dönüşte kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.