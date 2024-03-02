Manisa'da feci kaza... Ölü ve yaralı var!
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direklerine çarparak devrilen kamyondaki sürücü yaralandı, yolcu ise hayatını kaybetti.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde Şemsettin G.'nin kullandığı 06 CEN 917 plakalı kargo kamyonu, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direklerine çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kamyondaki yolcu İsa D.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şemşettin G. ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik tek şeritten sağlandı.
Öte yandan kamyonun çarpması sonucu yola devrilen aydınlatma direklerine çarpan 2 otomobilde de hasar oluştu.
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