Diyarbakır’da 6 araçlık zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:34
Diyarbakır’da 6 araçlık zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı
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Feci kaza, merkez Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi girişinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, M.S. idaresindeki 21 M 0079 plakalı şehir içi minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen S.G. kontrolündeki 07 BKF 423 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 21 ABG 132, 21 DR 261, 06 DRJ 842 plakalı otomobiller ile 21 HO 1097 plakalı özel halk otobüsünün kazaya karışması sonucu 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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