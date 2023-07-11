Manisa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeni Mahallede bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı yakınında, saat 23.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı.
Yaşanan arbede sırasında M.T. (15) ve Ferhat Ç. (23) aldıkları bıçak darbeleriyle, Ramazan K. (22) ve Umut Ö. (21) ise darbedilerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Umut Ö. Egeumut Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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