Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Uşak - İzmir kara yolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü H.Y'nin kullandığı 34 LH 9445 plakalı otomobil ile kavşaktan ilçe merkezine dönen İ.Ö'nün (31) kullandığı 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 48 F 3119 plakalı otomobilde bulunan Emin Öztürk (41), İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58) ve Burakcan Öztürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücüler H.Y ve İ.Ö'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazada ölen ve aynı mahallede oturan 4 kişinin cenazeleri, ikindi vakti Konurca Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AKP İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok da katıldı.
Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin ilçede çiftçilik yaptığı, yaralı sürücü İ.Ö'nün otomobiliyle bir yakınlarının İzmir'deki düğün törenine katıldıktan sonra evlerine döndükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.
Video Haberler
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- Yüksek sıcaklığa dikkat: 77 yıllık rekor kırılacak!
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- SADAT'çı Ergür için harekete geçildi
- İşte AKP kulislerindeki seçim tarihi
- 8 soru 8 kötü haber
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli