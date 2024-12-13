Manisa'da işçi minibüsü TIR'a çarpıp devrildi... Ölü ve yaralılar var!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün TIR'a çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Manisa'da işçi minibüsü TIR'a çarpıp devrildi... Ölü ve yaralılar var!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:37

Balıkesir'den Akhisar'daki fabrikaya işçi götürdüğü öğrenilen V.K. yönetimindeki 10 APS 390 plakalı minibüs, Gelenbe Mahallesi kısmında aynı yöne giden O.B. idaresindeki 34 EDP 286 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki şoför ve 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolculardan Burak Saydam (21), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Etiketler: #İşçi #kaza #Manisa #TIR

İlgili Haberler

Samsun'da korkunç kaza... Otomobil, istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da korkunç kaza... Otomobil, istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar’da feci kaza! Hafif ticari araç devrildi: 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da feci kaza! Hafif ticari araç devrildi: 5 kişi yaralandı
Edirne'de korkunç olay... Kaza sonrası otomobil alev aldı: 4 kişi hayatını kaybetti!

Edirne'de korkunç olay... Kaza sonrası otomobil alev aldı: 4 kişi hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler