Manisa'da jandarma uzman onbaşı yangında hayatını kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Kula ilçesinde, 4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi'nde bulunan bir apartmanın son katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Osman Baytan'ın cenazesi bulundu.
Savcılık ve olay yeri incele ekibinin çalışmasının ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Baytan’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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