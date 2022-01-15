Kadıköy'de tantunicide tepki çeken görüntü: Çöpten ayırıp müşteriye servis etti
Kadıköy'de yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibi, çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarlıyor, çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplatıyor. Üstelik bir video da çekerek bu biberlerin, hatta etlerin, yeniden servis edilmesini istiyor.
Kadıköy'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu.
Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberler tekrar yenilmek üzere toplatılıyor. Çalışanın tek tek biberleri ayıkladığı sırada işletme sahibi, "İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?" diyerek uyarıda bulunuyor.
Cep telefonuyla görüntüleri kaydeden işletmeci, personeline ise "Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum" şeklinde seslendiği duyuluyor.
Görüntünün işletme sahibi tarafından diğer şubelere gönderildiği öğrenildi. Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı belirtildi
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