Manisa'da kağıt fabrikasının bahçesinde yangın!
Manisa'da kağıt fabrikasının bahçesinde ham maddeler tutuşunca yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü kısmındaki bir kağıt fabrikasının bahçesinde, saat 09.30 sıralarında ham maddeler tutuşunca yangın çıktı.
Yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Fabrika yetkililerin durumu bildirmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri su sıkarak yangına müdahale ederken gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.
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