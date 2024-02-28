Şanlıurfa'da ev yangını: 7 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 10:00

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.