Şanlıurfa'da ev yangını: 7 kişi hastaneye kaldırıldı!
Akçakale ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin tedavi altına alındığı aktarıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.
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