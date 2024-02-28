İstanbul, İzmir ve Ankara'yı geride bıraktılar! Konut fiyatlarında yangın küçük şehirlere de sıçradı

Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:29

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:29

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, 2024 Ocak ayına dair konut piyasası verilerini açıkladı.

Endeksa verilerine göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye genelinde konutların yıllık bazda yüzde 73 oranında değerlendi.

Bununla birlikte 2024’ün ilk ayı sonunda ülkede ortalama konut fiyatı 3 milyon 136 bin 120 TL ve metrekare başına satış fiyatı da 24 bin 124 TL'ye çıktı.

KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Konut piyasasında ortalama bir yatırımın geri dönüş süresi ise 15 yıl oldu.

Satış adetleri ise düşmeye devam etti. Yılın ilk ayında ülke genelinde 80 bin 308 konut alıcı bulurken satışlar bir önceki aya göre yüzde 42, 2023 yılının ocak ayına göre ise yüzde 18 azaldı.

KREDİLİ SATIŞLAR YÜZDE 63 GERİLEDİ

Ocak ayında ülke genelinde 5 bin 915 konut kredi ile satıldı. İpotekli konut satışları bir önceki aya göre yüzde 2, 2023 Ocak ayına göre ise yüzde 63,5 azalmış oldu.

Halihazırda ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 7 olarak tespit edildi.

SATIŞLARDA İLK SIRAYI KAPTI

Yılın ilk ayında en çok konut satılan il 13 bin 423 konut ve yüzde 17 piyasa payı ile İstanbul oldu.

Türkiye’nin mega kentini 6 bin 709 satış ve yüzde 8’lik pay ile Ankara izledi. Antalya ise 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 7’lik pay ile konut satışları açısından ülkenin en faal üçüncü kenti oldu.

DEĞER ARTIŞI YÜZDE 65'TE KALDI

İstanbul’da konut fiyatlarında yıllık yüzde 65’lik bir değer artışı yaşandığını ortaya koyuyor. Geride bıraktığımız ay itibarıyla kentte ortalama metrekare satış fiyatı 36 bin 862 TL, ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 239 bin 130 TL oldu.

Ankara’da son bir yılda konutlar yüzde 87 değer kazandı. Başkentte ortalama konut fiyatı 2 milyon 578 bin 940 TL, metrekare başına fiyat ise 19 bin 838 TL. Antalya’da ise yıllık değer artışı yüzde 59 civarında. Kentte ortalama konut fiyatı 3 milyon 750 bin 495 TL, ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 32 bin 613 TL.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DEĞERLENEN İLLERİ BELLİ OLDU

2023-2024 Ocak ayları karşılaştırıldığında ise Türkiye’nin konutları en çok değerlenen üç ili Hatay, Erzurum ve Muğla oldu.

Hatay’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 113 arttı. Kentte konut metrekare satış fiyatı 18 bin 238 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 2 milyon 845 bin 128 TL oldu.

Erzurum’da ise yaşanan yıllık değer artışı yüzde 98 olarak belirlendi. Halihazırda Erzurum’da ortalama konut değeri 1 milyon 865 bin 388 TL ve metrekare başına fiyat 11 bin 732 TL'ye çıktı.

Muğla’da kaydedilen yıllık değerlenme oranı yüzde 93. Kentte metrekare başına ortalama konut fiyatı 55 bin 335 TL, ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 193 bin 550 TL'ye ulaştı.

"FİYAT ARTIŞI HIZ KESTİ"

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt Ocak 2024 verilerine dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 3 milyon 136 bin 120 TL'yi bulurken, bu rakam Muğla’da 7 milyon, İstanbul’da 4 milyon TL'yi aşmış durumda. İpotekli konut satışlarında önceki aylarda da gözlemlediğimiz azalışın devam etmesi fiyatların artması ve krediye erişimin zorlaşmış olması ile açıklanabilir. Faiz oranlarındaki yükselişin de etkileri ile birlikte kredili konut satışları son bir ayda yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 63,5 oranında azaldı. Bir önceki yılın ocak ayına kıyasla Türkiye’deki konutlar yüzde 73 değerlenmiş durumda. Bu değer Aralık 2023’te yüzde 84 seviyesindeydi. Genel olarak gayrimenkul fiyatlarındaki artışın hız kestiğini söyleyebiliriz. Fiyatların oldukça değişken olduğu bu dönemlerde gayrimenkul yatırımcılarına çok iyi inceleme yaparak karar vermelerini ve Endeksa’nın objektif verileri ile analiz yapan, konunun uzmanı bir gayrimenkul danışmanı ile yatırımlarına yön vermelerini tavsiye ederim.’’