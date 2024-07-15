Manisa’da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:23

Güncelleme: 15.07.2024 - 16:23

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Eski Manisa Yolu üzerinde Atatürk Mahallesi 217 Sokak üzerinden Eski Manisa Yoluna çıkan Halil T. idaresindeki kamyonet Eski Manisa Yolu Turgutlu istikametinden Manisa yönüne seyir halindeki Hüseyin D. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin T. olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken kamyonet sürücüsü Halil T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.