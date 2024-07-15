Manisa’da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesi Eski Manisa Yolu üzerinde Atatürk Mahallesi 217 Sokak üzerinden Eski Manisa Yoluna çıkan Halil T. idaresindeki kamyonet Eski Manisa Yolu Turgutlu istikametinden Manisa yönüne seyir halindeki Hüseyin D. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin T. olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken kamyonet sürücüsü Halil T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun tasfiye ettiği 15 Temmuz gazisi
- 'Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti!'
- Ayşe Ateş gazetecilerden özür diledi
- Cumhuriyet gazetesi yeniden uyarıyor
- AJET Genel Müdürü'nden açıklama: Beklentiler farklı
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- Bahçeli'den 'operasyon' talimatı!
- Murat Kurum: '2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz...'
- 'Bana değil, Erdoğan'a ait bir cümle'
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?