Manisa’da Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Ekmek sayısı artıyor

Yayınlanma: 07.05.2025 - 08:53

Güncelleme: 07.05.2025 - 08:53

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yurttaşların ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası, vatandaşların sağlıklı süt ve süt ürünlerine uygun fiyatla erişimini sağlayan Halk Mandıra ile uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmek ulaştırmak amacıyla hayata geçen Halk Ekmek, Soma’da hizmete açıldı. Gerçekleştirilen açılış törenlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, belediye bürokratları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

“TÜRKİYE’DE CHP BELEDİYECİLİĞİ DİYE BİR GERÇEK VAR”

İlçede ilk olarak Kent Lokantası’nın açılışı gerçekleştirildi. Şehit Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan Parkı’nda hizmet verecek Kent Lokantası’nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Türkiye’de artık Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği diye bir gerçek olduğunu vurguladı. Başkan Zeyrek, “CHP Belediyeciliği, sosyal belediyeciliğin ülkemdeki herkese yansımasını gösteren bir belediyecilik anlayışıdır. Biz de Kent Lokantalarını Manisa’nın tüm ilçelerine yaygınlaştıracağımızı ve vatandaşlarımızın yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Manisa’nın, ilçeleri ve Büyükşehir arasındaki kopukluktan dolayı yıllardan beri maalesef hak ettiği değeri görmediğini biliyorum. Biz, bize oy veren ya da vermeyen, partili partisiz ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan bir anlayışa sahibiz. Bugün burada Kent Lokantası açılıyorsa Halk Mandıra ve Halk Ekmeği açacaksak asıl bunun müsebbibi olan sizlersiniz. Sizler bizlere değil, bizler sizlere teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.

“ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE, HALKIMIZIN SESİNİ DİNLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ülkede ekonomik krizin gün geçtikçe daha da derinleştiğini söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, “Bugüne kadar 49 bin 600 vatandaşımıza Kent Lokantası’nda ev sahipliği yaptık. 4 çeşit yemeği 50 lira gibi sembolik rakamdan vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Derin yoksulluk gerçekten gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Manisa’da vatandaşlarımızın yüzde 48,3’ü, Soma’da ise yüzde 47’si, mutfak harcamalarını kısmak zorunda kalmış. Yani iki kişiden biri mutfak harcamalarını azaltmış. Manisalıların yüzde 66’sı, Soma’da yüzde 63,8’i, artık yeni kıyafet için alışveriş yapmıyor; eskiyi onarıp tekrar giyiyor. Manisa’da halkın yüzde 68,5’i, Soma’da yüzde 67,6’sı hiçbir sosyal veya kültürel faaliyete katılamıyor. Bu gerçekten sadece ev ve iş arasında git gel olan hayatın monotonluğunda bir de üzerinde ekonomik yükü sırtında taşımak zorunda kalan vatandaşlarımızın nefes alacağı yerler, bizim vereceğimiz sosyal belediyecilik hizmetleriyle bir nebze olsun refaha kavuşmalarını istiyoruz. Şunu biliyorum ki sorumluluğumuz çok büyük. Çünkü biz şu düsturla yola çıktık; biz tok yatarken komşumuz aç yatıyorsa, biz yatağımızda rahat yatamazdık. Hiçbir evladımızın yatağa aç girmemesi düsturuyla yola çıktık. Bu sorumluluğu sizler bizlere verdiniz. Bu sorumlulukla çalışmaya, üretmeye, halkımızın sesini dinlemeye, onların derdi ile dertlenmeye her zaman devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SOMA’NIN KRONİK SORUNLARINI EL ELE ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise yerel seçimin üzerinden geçen 13 ayda sosyal belediyeciliği, paylaşımcı belediyeciliği hayata geçirmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi’yle her alanda çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Sercan Okur, “Bir yılın sonunda bu ortak çalışmaların ilk meyvesi kent lokantası olarak somut hale geldi. Bundan önce Somalı vatandaşlarımız özellikle iki belediyenin birbirinden ayrı olmasından, birileri arasında iletişimsizlikten şikayetçi ve mağdurdu. Vatandaşımızın yaşadığı mağduriyeti yakından görmüş olarak ve bir daha yaşatmamak için Büyükşehir Belediyemiz ile her alanda iş birliği içerisinde olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. İlçemizin bundan önceki yıllarda mahrum kaldığı hizmetleri, ilçemizin kronik hale gelmiş sorunlarını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’le el ele vererek çözmeye devam edeceğiz. Kent Lokantası’nın temellerini atana, proje babası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür ediyorum. Onun İstanbul’da başlattığı kent lokantası dayanışması tüm Anadolu’yu sardı. Manisa’da da geçtiğimiz 1 yılda Ferdi Başkan’ımızın çabasıyla açılmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza, çalışanlarına, bizlerle kent lokantasını buluşturdukları için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“MANİSA’MIN BİRÇOK YERİ HALK EKMEKTEN MAHRUM KALMIŞTI”

Kent Lokantası’nın ardından Soma Bülent Ecevit Parkı’nda hizmet verecek olan Halk Mandıra ile Halk Ekmek’in de açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, burada yaptığı konuşmada, “Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek, sosyal belediyeciliğin en belirgin hizmetleri arasında yer almaya başladı. Manisa’m maalesef ki mahrum kalmış durumdaydı. Diğer belediye başkanlarımızla görüşürken Halk Ekmek açacağız, derken hep yutkundum. Çünkü Halk Ekmek ülkemin her yerinde varken maalesef Manisa’m mahrum kalmıştı. Halkımız gerçekten ekonomik anlamda çok zor durumda. Birçoğumuz yoksulluk sınırının altında yaşar durumdayız. İşte burada sosyal belediyeciliğin de en büyük örnekleri olan Halk Mandıra ve Halk Ekmek ile birlikte vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Bunu yaparken de esnafımızı ayrıştırmadık. Ekmeği de yine fırıncı esnafımızdan alıyoruz. Hem esnaf hem halk kazanıyor” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE ÖRNEK OLACAK BİR PROJE”

Göreve gelmesinin ardından Manisa’daki bütün kooperatiflerle görüşme yaptıklarını ifade eden Başkan Zeyrek, “Artık neredeyse süt üreticileri süt üretemez hale gelmişlerdi. Süt üreticilerine proje sunduk. Sütlerini yüzde 30 daha pahalıya satın alacağımızı söyledik. Yüzde 25 daha ucuza 15 çeşit süt ürününü vatandaşımızla buluşturmaya başladık. Bunun adına da Halk Mandıra dedik. Halk Mandıra Türkiye’de örnek olacak bir projedir. Bunları yaparken, sınırlı sayıda tuttuk. Çünkü bunların sayılarını arttırdığımızda mandıralar, şarküteriler çok zor durumda kalacaktı. O yüzden günün belirli saatlerinde ve belirli bir sayıda açacağız” diyerek Halk Mandıra ve Halk Ekmek’in kent genelinde yaygınlaşacağını söyledi.

“HEDEFİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK”

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da “Büyükşehir, ilçe belediyesi demeden vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olma gayreti içerisinde bulunduk. Bizim bu gayretimizin temeli ve en büyük destekçisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek. Kendisine teşekkür ediyorum. Hem ilçe belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi’nin tek bir hedefi var; vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek. Onlara yaşadıkları sıkıntıları en az hissettirecek şekilde faaliyetlerle yanlarında olmak istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Soma Halk Ekmek ile Halk Mandıra’nın açılışı gerçekleştirildi.