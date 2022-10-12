Manisa'da kripto para baskını

12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:52

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir evde kurulan düzenekle yasadışı kripto para madenciliği yapıldığı ihbarı üzerine Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda şüpheli F.K. (26) isimli şahsa ait faturasız 21 adet ekran kartı, 3 adet flaş bellek, 3 adet ana kart, 4 adet soğutucu ünite ve 1 adet cep telefonu ve sim karta el konuldu.

Şüpheli F.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.