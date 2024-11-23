Manisa'da mevsimin ilk karı yağdı
Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Manisa'da sabah saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kara yolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan belayı satın aldı
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!
- Kayyum belediyeyi kapattı!
- Trabzonspor'da ayrılık!
- Ali Koç'tan çok sert Kayserispor açıklaması!
- Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
- Kılıçdaroğlu'na 'Meral Akşener' yanıtı