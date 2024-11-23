Manisa'da mevsimin ilk karı yağdı

Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

Manisa'da mevsimin ilk karı yağdı
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AA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:33

Manisa'da sabah saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kara yolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.


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