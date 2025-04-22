Manisa'da öğrenci servisleri çarpıştı: Yaralılar var!

Manisa'da aynı okulun öğrencilerini taşıyan 2 servis aracının çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Manisa'da öğrenci servisleri çarpıştı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 14:15

Manisa-Turgutlu yolu Karoğlanlı Mahallesi mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Turgutlu'daki Halil Kale Fen Lisesi'ni inceleme gezisinden dönen Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Tarık B. yönetimindeki okul servisi, yine aynı okulun öğrencilerini taşıyan Ruhi Ç. yönetimindeki servise arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öndek servis minibüsündeki 16 öğrenciden 9'u hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 öğrenci Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.


Etiketler: #kaza #Manisa #öğrenci #okul servisi

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