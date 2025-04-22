Trafik durma noktasına geldi... Gebze'de 3 araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, Mevlana Mahallesi, Soma Maden Şehitleri Caddesi ile Şehit Oğuzhan Demir Caddesi kesişiminde meydana geldi.
İbrahim K. idaresindeki 34 HVZ 326 plakalı otomobil, Ömer O. idaresindeki Kia marka 34 DYS 986 plakalı cip ile İbrahim K. idaresindeki 34 HVZ 326 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Ömer O. ile İbrahim K. hafif yaralandı.
YOLLAR KİLİTLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: #Gebze
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