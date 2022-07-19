Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. Yangının geniş bir alanda devam ettiği öğrenildi.
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümeye başladı.
Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangında kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, rüzgarın da etkisiyle yangının hızla ilerlemeye ve Kayacık Mahallesi'ne doğru devam ettiği bildirildi. Tedbir amaçlı olarak takviye olarak gelen itfaiye ekiplerinin yerleşim yerlerinde beklediği ve hayvan ağıllarının jandarma tarafından tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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