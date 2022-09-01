Manisa'da orman yangını!

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
01 Eylül 2022 Perşembe, 14:11
Manisa'da orman yangını!
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Manisa'nın Kula ilçesi Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.


Manisa Yangın ormanlık alan Orman

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