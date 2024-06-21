Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 21.06.2024 - 14:01
Manisa'da orman yangını
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Salihli'de Yağbasan Mahallesi Dibekdağı mevkisinde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etti. 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerin kullanıldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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