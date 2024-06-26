Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 19:20
Manisa'da orman yangını
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi TOKİ konutlarına yakın bölgedeki ormanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 4 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. 10 dakika içinde ilk müdahalesi yapılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 


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