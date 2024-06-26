Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi TOKİ konutlarına yakın bölgedeki ormanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 4 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. 10 dakika içinde ilk müdahalesi yapılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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