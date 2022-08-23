Manisa'da orman yangını; 5 dönüm alan zarar gördü
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.
Soma'nın kırsal Dereköy Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
İlk belirlemelere göre 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- Şort tacizine tepki
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- 'Masamızda tek formül var'
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- La Casa De Papel'in başrol oyuncusu, Atatürk dizisinde
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Cani baba 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle katletti