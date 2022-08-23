Manisa'da orman yangını; 5 dönüm alan zarar gördü

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 14:55
Manisa'da orman yangını; 5 dönüm alan zarar gördü
Abone Ol google-news

Soma'nın kırsal Dereköy Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İlk belirlemelere göre 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler