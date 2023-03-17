Manisa'da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:53

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:04

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Seğirdim Mahallesi'nde yangının çıkış noktasında yaptığı incelemeler sonucunda olaya karışan 3 şüphelinin yakalandığı ve suçlarını itiraf ettiği bildirildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Seğirdim Mahallesinde 24 Eylül 2022 tarihinde tespit edilemeyen ısı kaynağından çıkan yangın sonucu, 300 metrekare çam ormanı zarar görmüştür. Olayın şüpheli veya şüphelilerinin tespitine yönelik Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat gereği; Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yangında zarar gören ormanlık alanda yapılan incelemede, yangının başlangıç noktasında; üzerinde parmak izi tespit edilen materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Toplanan delillerin kriminal raporuna göre, olayda elde edilen delillerin B.A. (E/24), R.S. (E/24), F.A. (E/21) isimli şahıslar ile eşleştiği tespit edilmiştir. Olay ile ilgili Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve JASAT ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmalar ve kamera incelemeleri sonucunda, Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT) tarafından tespiti yapılan şüpheli şahıslar 14 Mart 2023 günü yakalanmış ve suçlarını itiraf etmişlerdir. Yakalanan şüpheliler, B.A. (E/24), R.S. (E/24), F.A. (E/21) adli makamlara sevk edilmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahsın sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldığı bildirildi.