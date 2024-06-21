Manisa'da orman yangını: İki mahalle boşaltıldı
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken çevredeki iki mahallenin tedbir amacıyla boşaltıldığı bildirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde Yağbasan Mahallesi Dibekdağı mevkisinde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etti. 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerin kullanıldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İKİ MAHALLE BOŞALTILDI
Çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın Yağbasan Mahallesi’nin yanı sıra Karasavcı Mahallesi’nde de etkili oldu. Her iki mahallede vatandaşlar, tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Yangına müdahale 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer ile sürüyor
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