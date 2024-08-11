Manisa'da orman yangını sürüyor!

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 10:16
Manisa'da orman yangını sürüyor!
Abone Ol google-news

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.


Manisa haberleri orman yangını haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Milas yangınında 13 dekar tarım alanı zarar gördü

Milas yangınında 13 dekar tarım alanı zarar gördü
Beşiktaş'ta yolcu otobüsünde yangın çıktı!

Beşiktaş'ta yolcu otobüsünde yangın çıktı!
Heybeliada’da ormanlık alanda yangın

Heybeliada’da ormanlık alanda yangın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler