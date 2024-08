Milas yangınında 13 dekar tarım alanı zarar gördü

Yayınlanma: 09.08.2024 - 16:16

Güncelleme: 09.08.2024 - 16:16

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas'ın Sekköy ve Çakıralan mahallelerinde çıkan yangınlarla ilgili hasar tespit çalışmalarını başlattı.

Yangının soğutma çalışmaları devam ederken incelemelerde bulunmak için bölgeye giden Barış Saylak, her iki mahallede üreticilerin kayıplarına yönelik keşif çalışmaları için ekiplerin görevlendirildiğini belirtti.

“İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZ SABAHA KADAR SAHADAYDI''

İl Müdürü Saylak, yangında ilk belirlemelere göre; 350 nüfuslu Çakıralan mahallesinde yaklaşık 55 dekar zeytinlik ve meyve alanından oluşan 12 parselde hasar görüldüğünü kaydetti. Saylak, Sekköy Mahallesi'nde ise yine zeytinlik ve meyve alanından oluşan toplam 6 dekar büyüklüğünde 23 parselin yangından etkilendiğini açıkladı. Yangının ilk dakikalarından itibaren İlçe Müdürlüğü ekiplerinin sahaya indiğini belirten Saylak, “Ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarına kadar yangın bölgesindeki üreticilerimizin yanındaydı. Hayvanların güvenli bölgeye tahliyesini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Söndürme ekiplerine destek verdik. Şimdi de teknik ekibimiz bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.” dedi.

ÜRETİCİLERE SİGORTA UYARISI

Yangından sonra bölgedeki üreticilerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Saylak, il ve ilçe müdürlüklerinin bütün teknik personeliyle çiftçilere destek olmak için sahada olduğunu belirtti. Saylak, "Yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlı bir şekilde eski haline dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önceliğimiz hasar tespit çalışmalarını bir an önce tamamlayarak, Bakanlığımızı ve ilgili kurumları bu konuda bilgilendirmek olacak." şeklinde konuştu. Zararın telafi edilmesi için Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyleyen Barış Saylak, doğal afet ve yangın gibi durumlarda tarım sigortasının öneminin bir kez daha gündeme geldiğini hatırlatarak “Yangınlar, iklim değişiklikleri ve kuraklık gibi unsurların da etkisiyle daha sık ve şiddetli yaşanıyor. Tarım alanlarında ciddi zararlara ve ürün kayıplarına yol açan yangınlar, tarım sigortası kapsamında değerlendiriliyor ve çiftçimize ürününü güvence altına alma imkanı sunuyor. Ben her fırsatta hatırlatmaya devam ediyorum, üreticilerimiz yangınlara karşı TARSİM’e başvurarak tarım alanlarını ve ürünlerini koruma altına alsın. Emekleri zayi olmasın” dedi.