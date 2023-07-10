Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 18:03

Güncelleme: 10.07.2023 - 18:18

Kaza 15.00 sıralarında Manisa-Denizli kara yolunun Sarıgöl ilçesi Dadağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'dan Denizli yönüne giden Alparslan Yapıcı'nın (39) kullandığı 07 BEP 999 plakalı otomobil, kavşakta Ali Candemir (65) yönetimindeki 45 ABY 077 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yapıcı ile yanındaki eşi Semra Yapıcı (36), çocukları Osman Yapıcı (17), Berrak Yapıcı (12) ve Zeynep Sıla Yapıcı (4) ile yakınları Sultan Özdemir (15) ve traktör sürücüsü Ali Candemir yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Sarıgöl Devlet Hastanesi ve Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.