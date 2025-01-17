Manisa'da sır olay: 72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşadığı evinden bir haftadır dışarıya çıkmadığı ihbarı yapılan 72 yaşındaki Saadet Tokgöz (72) evinde ölü olarak bulundu.
Alaşehir Soğuksu Mahallesi Şehit Nuri Caddesi 140’ta oturan Saadet Tokgöz’ü komşuları yaklaşık bir haftadan beri dışarıya çıktığını göremeyince, mahalle muhtarına haber verdi.
Muhtarın saat 16.00 sıralarında yaptığı ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kilitli olmayan kapı açılarak içeriye girildiğinde, Saadet Tokgöz’ün yerde yatan cesediyle karşılaşan ekipler, ilk incelemenin ardından cenazeyi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna, buradan şüpheli ölüm olarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.
Yalnız yaşadığı ve hiç evlenmediği öğrenilen Saadet Tokgöz’ün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #Manisa
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