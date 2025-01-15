2 gündür kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası Manisa'da ölü bulundu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastasının cesedi bulundu.
Paşa Mahallesi Tahir Ün Caddesi'nde yaşayan Şerif Kocahasan (75), 13 Ocak'ta, marketten tavuk alacağını belirterek evden ayrıldı.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Kocahasan'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.
YOL KENARINDA BULUNDU
Polis ekipleri yaptıkları incelemede Kocahasan'ın Akhisar'a yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Kayalıoğlu Mahallesi'nde bir markete gittiğini belirledi.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ve ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarında Kocahasan'ın cansız bedeni, Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki yol kenarında bulundu.
Şerif Kocahasan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: #acil durum #Adli Tıp Kurumu #Manisa
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