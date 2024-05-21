Manisa’da toplu taşımaya destek
Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz seyahat hakkı bulunan 65 yaş üzeri yurttaşlar, şehit yakını ve gaziler ile engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla taşımacılık yapan kooperatiflere verilen desteği yüzde 57,6 oranında arttırdı.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısında il sınırları içerisinde toplu taşıma hizmeti yürüten özel taşıma kooperatiflerinin 65 yaş üzeri yurttaşlar, şehit yakını ve gaziler ile engelli vatandaşları ücretsiz olarak taşımalarının sağlanması; ücretsiz taşımadan dolayı hizmeti yürüten kooperatiflerin de mağdur edilmemesi amacıyla kooperatiflere yapılan ücretsiz biniş başına 6,5 TL olan destekleme ücreti 10,25 TL’ye çıkartıldı.
İlçeler arasında ve mahallelerden ilçe merkezlerine taşıma yapan kooperatiflerin indirimli taşımalarına ise biniş başına 5 TL destekleme yapılacağı belirtildi.
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