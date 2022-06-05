Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, Sart Mahallesi Işıklı Kavşakta meydana geldi. Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil G. (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil ile Murat B (36) yönetimindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobil Sart Işıklı Kavşakta çarpıştı.
Kazada, 35 AYK 177 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Kılıç (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucu sürücüler Nesil G, Murat B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.G (19), C.G (19), Y.K (58) ve E.B (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan yurttaşlara LGS uyarısı
- Zincir markette dehşet anları
- Şile'de can pazarı: 4 kişi son anda kurtarıldı
- Mustafa Sarıgül bu kez 'kola' fırlattı
- İmamoğlu'na çağrıda bulunan Sayan'a yurttaştan cevap
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- İstanbul'daki bankayı soymuşlardı: Yakalandılar
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- Kılıçdaroğlu, AB yol haritasını açıkladı
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da 'maymun çiçeği' hareketliliği
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- Erdoğan geri adım atmadı
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Balıkesir beşik gibi sallanıyor
- 'Her an operasyona başlanabilir'
- Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
- Enflasyonu 'müjde' diye duyurdular
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'