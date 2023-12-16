Manisa’da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 23:21

Güncelleme: 17.12.2023 - 00:05

Demirci'den Simav istikametine giden 45 U 0155 plakalı Memduh Eren (51) yönetimindeki otomobil, çevre yolunda karşı yönden gelen İ.B. (17) idaresindeki 45 AGL 243 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Eren'in kullandığı araçta bulunan Sabriye Eren (51) ile diğer otomobildeki M.Y. (14), Ş.Y. (16) ve Erhan Işık (19) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen İ.B'ye tedavisinin ardından gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Çevre yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.