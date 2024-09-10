Kaybolan kedisini bulana 15 bin lira ödül vadetti
Malatya'da Caner Sarıgül, kaybolan kedisini bulana ya da haber verene 15 bin TL para ödülü vereceğini vadetti.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde oturan Caner Sarıgül'ün 'Yumoş' ismini verdiği kedi kayboldu. Kedisini arayan ancak bulamayan Sarıgül, sosyal medyadan paylaşım yaparak, bulana ya da haber verene 15 bin TL ödül vereceğini duyurdu.
“ONU KAYBETMEK SANKİ ÇOCUĞUMUZU KAYBETMEK GİBİ”
Kedinin ailesinin bir ferdi olduğunu belirten Caner Sarıgül, “Yumoş, bizim evimizin bir parçası gibiydi. Onu kaybetmek sanki bir çocuğumuzu kaybetmek gibi. Bizim için sadece bir kedi değil, aynı zamanda ailemizin bir üyesiydi. Her anımızda yanımızda olan, bize neşe katan bir dosttu. Yumoş’u bulan veya gören kişilere 15 bin TL ödül vereceğim. Yumoş’u bulabilmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
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