Manisa’da yalancı bahar ağaçlara çiçek açtırdı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları erik ağacının çiçek açmasına neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 17:48
Manisa’da yalancı bahar ağaçlara çiçek açtırdı
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Sarıgöl’de ocak ayının son günlerine gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi doğada yalancı bahar etkisine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde ayçiçeği açan Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesinde şimdi de üzüm bağı içindeki siyah erik ağacı çiçek açtı. 

“HİÇ İÇ AÇICI DEĞİL”

Üzüm bağındaki erik ağacının çiçek açtığını gören üzüm üreticisi Hüseyin Karcı, "Bugün 25 Ocak ve üzüm bağımdaki erik ağacım çiçek açmış durumda. Bunun çiçek açması bizim için hiç de iç açıcı değil. Önümüzde çok zor günler bekliyor. Çiftçimize Allah sabır versin. Nisan ayında açması gereken erik ağacı açtı bu bizler için çok büyük tehlikedir. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun" dedi.


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