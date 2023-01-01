Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

01 Ocak 2023 Pazar, 07:19

Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında Baklacı Mahallesinde meydana geldi. S.Ö. (21) yönetimindeki otomobil, Baklacı Mahallesi girişinde karşı yönden gelen M.G. yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Furkan Öztürk’ün hayatını kaybettiği, otomobilin sürücüsü S.Ö ve yine yolcu konumunda bulunan M.Ç. (20), M.A. (21)., S.M. (20) ile kamyonetin sürücüsü G.Ö. ve araçtaki B.U.'nun yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.