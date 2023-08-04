Manisa'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 3 yaralı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara Karayolunda yolcu otobüsü, önünde giden TIR'a arkadan çarptı. Otobüste bulunan 3 yolcunun yaralandığı kaza nedeniyle İzmir- Ankara istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.
İzmir-Ankara Karayolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, gece saatlerinde Ankara istikametine seyir halinde olan Fahri Özdilek Önal (62) yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan İhsan Kaynak (63) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Otobüste bulunan 3 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralanan Arkut Zafer Karakaya (17), Selen Figen Karakaya (20) ve Adem Yiğitel (52), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü.
Otobüste meydana gelen hasar nedeniyle diğer yolcular için firmanın yeni bir otobüs tahsis edeceği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.
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