Manisa'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 3 yaralı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 08:51

Güncelleme: 04.08.2023 - 09:06

İzmir-Ankara Karayolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, gece saatlerinde Ankara istikametine seyir halinde olan Fahri Özdilek Önal (62) yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan İhsan Kaynak (63) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Otobüste bulunan 3 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralanan Arkut Zafer Karakaya (17), Selen Figen Karakaya (20) ve Adem Yiğitel (52), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Otobüste meydana gelen hasar nedeniyle diğer yolcular için firmanın yeni bir otobüs tahsis edeceği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.