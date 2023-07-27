Manisa'da orman yangını!
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı.
Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 uçak ve 7 helikopter ile müdahale ediliyor.
Ekiplere bölgedeki yurttaşlar da destek verirken yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor.
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