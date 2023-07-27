Manisa'da orman yangını!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:49

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:09

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 uçak ve 7 helikopter ile müdahale ediliyor.

Ekiplere bölgedeki yurttaşlar da destek verirken yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor.