Manisa'da orman yangını!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:49
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 uçak ve 7 helikopter ile müdahale ediliyor.

Ekiplere bölgedeki yurttaşlar da destek verirken yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor.


Manisa Yangın orman yangını

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