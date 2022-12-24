Manisa’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 8 yaralı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 18:00

İzmir-Ankara karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde Salihli yönünden Kula yönüne gitmekte olan Cahit G. (73) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete gitmekte olan Sami S. (23) idaresindeki otomobile arkadan çarparak önce karşı şeride geçti, ardından İzmir istikametine gitmekte olan Suat M.'nin (29) kullandığı araç ile yine aynı yönden gelen Ayvaz S. (34) yönetimindeki kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada, otomobil sürücüleri Suat M., Sami, Salcı ve Cahit G. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Ümmühan K. (23), Hanım M. (50), Zeynep M. (2), Yusuf Saki M. (5), Burçin M. (31) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Öte yandan kaza sonrası İzmir istikameti trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



