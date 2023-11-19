Manisa'da anne kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme: Boğuldukları tespit edildi, komşuları gözaltına alındı

Yayınlanma: 19.11.2023 - 22:22

Güncelleme: 19.11.2023 - 22:35

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İKİSİ DE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.

A.Y, polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

Zanlının işlemin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.