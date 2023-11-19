Manisa'da şüpheli ölüm: Anneyle kızının cesedi asansörde bulundu
Manisa'da Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez (18), oturdukları binanın asansöründe ölü bulundu.
Olay, Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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