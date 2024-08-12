Manisa'daki görüntüler dehşete düşürmüştü: Yavru kedileri sopayla öldüren şahıs tutuklandı

Son dakika haberi... Manisa'da, yavru kedileri fırça sapıyla öldüren Muzaffer Şen, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 13:47
Manisa'daki görüntüler dehşete düşürmüştü: Yavru kedileri sopayla öldüren şahıs tutuklandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, Muzaffer Şen isimli şahsın 3 yavru kediyi fırça sapıyla vura vura öldürdüğü anlara ait görüntüler hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırmıştı. 

Çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ardından Muzaffer Şen gözaltına alındı. 

Şen, çıkartıldığı Salihli Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkeme tarafından “Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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